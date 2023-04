Vários feridos após dois comboios descarrilarem na Suíça

Serviços de emergência foram deslocaram-se imediatamente para os locais dos acidentes.

Várias pessoas ficaram feridas após dois comboios de passageiros descarrilarem, esta sexta-feira, em Berna, na Suíça.O primeiro acidente ocorreu por volta das 14h30, quando um comboio operado pela Aare Seeland Mobil saltou a linha perto de Luscherz, enquanto seguia a caminho de Biel. O segundo ocorreu quando o comboio regional Bern-Solothurn descarrilou perto da estação Buren zum Hof, de acordo com o site de acidentes Crisis 24.Os serviços de emergência foram deslocaram-se imediatamente para os locais dos acidentes. A circulação ferroviária foi temporariamente suspensa ao longo dos troços afectados, com autocarros a funcionar em substituição aos comboios.Os atrasos do serviço ferroviário vão permanecer à medida que se realizam as operações de recuperação.