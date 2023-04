Roger Schmidt renova contrato com o Benfica

O Benfica anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Roger Schmidt para a renovação do contrato do técnico, que prolongou o vínculo com o clube até 2026."É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o Presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a Direção. Estou muito feliz no Benfica, temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", disse o técnico após assinatura do novo contrato.

tinha apurado que Rui Costa estaria disposto a dobrar o salário de Roger Schmidt como forma de assegurar a sua continuidade no Benfica, mas ainda não são conhecidos os valores do novo contrato. O treinador alemão auferia na Luz um vencimento ligeiramente superior a 1 milhão de euros líquidos por ano, pelo que pode vir a ganhar cerca de 2 milhões.Roger Schmidt já tinha dado indícios de que estava recetivo à ideia de continuar nas águias. O técnico gosta do clube, tem enorme empatia com os adeptos (que veem nele um dos obreiros maiores do êxito desportivo), e ao nível pessoal também está encantado com a experiência de viver em Portugal.