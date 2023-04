Tornado “catastrófico” atinge Arkansas e faz centenas de feridos

Tornado afetou vários quarteirões da cidade, deixando muitas casas sem telhados e muros.

The Wapello County tornado seen from 4 miles south of Hedrick.



: Lauren Sylvester#iawx pic.twitter.com/4dqMBDeZa5 — Riley Fannon (@RileyFannonKTVO) March 31, 2023

Centenas de pessoas ficaram feridas após um tornado, ter atingido a cidade de Little Rock, no estado do Arkansas, nos EUA, esta sexta-feira. A Universidade do Arkansas classificou este evento como "catastrófico".De acordo com a agência Reuters, o tornado afetou vários quarteirões da cidade, deixando muitas casas sem telhados e muros, algumas delas desmoronadas, veículos derrubados a lixo nas ruas. O Serviço Meteorológico Nacional norte-americano tinha lançado um alerta para várias partes do país para vários perigos climáticos nesta sexta-feira. O aviso perdura durante o fim-de-semana.O jornal norte-americano The New York Times avança que cerca de 75 mil pessoas estão sem acesso a eletricidade no estado do Arkansas. Os estados do Wisconsin, Illinois, Iowa and Missouri também estão sob alerta de tornado."Esta é uma situação particularmente perigosa", disse o serviço metereológico relativamente aos alertas de perigos climáticos que estão em vigor nos EUA.