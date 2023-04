Jovem ameaça menor com arma para roubar telemóvel em Almada

Levado a tribunal, o suspeito ficou obrigado a apresentações diárias nas autoridades.

Um jovem de 23 anos que ameaçou um menor de 14 anos com uma arma de fogo para lhe roubar o telemóvel, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal que contou com a ajuda da PSP de Almada. O crime ocorreu no passado dia 17.



Levado a tribunal, o suspeito, que tem antecedentes por crimes de idêntica natureza, ficou obrigado a apresentações diárias nas autoridades. Está fortemente indiciado pela prática do crime de roubo agravado e detenção de arma proibida.