Homem baleado após rixa entre grupos rivais no Porto

Vítima foi atingida de raspão, numa perna e na nuca.

Um homem, de 31 anos, ficou ferido, na manhã deste sábado, na rua da Alegria, no Porto, na sequência de um desentendimento entre dois grupos.Um dos indivíduos efetuou dois disparos, tendo atingido a vítima de raspão, numa perna e na nuca.Segundo apurou o, os grupos estiveram dentro do café-bar "Sob escuta", no entanto os confrontos tiveram lugar na via pública.A vítima, que não corre risco de vida, foi localizada pela PSP já no Hospital de São João.A Polícia Judiciária tenta agora localizar o autor dos disparos.No local do tiroteio, cujo alerta foi dado às 9h35, esteve também a Polícia Judiciária que procedeu à realização de diligências para identificar os envolvidos na rixa.