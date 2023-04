Quatro jovens morrem após queda de carro em ravina na Galiza

Condutor está em estado grave no Hospital Universitário Lucus Augusti.

e foi transferido para o hospital de Burela

Duas mulheres, de 17 e 18 anos, e dois homens, de 18 anos, morreram na manhã deste sábado quando o carro em que seguiam se despenhou, em Xove, na Galiza, Espanha.Segundo o La Voz de Galicia, o condutor ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital Universitário Lucus Augusti. Um sexto ocupante ficou com ferimentos ligeirosO alerta foi dado às 9h15.As autoridades investigam as causas do acidente.