Região das Astúrias com 95 incêndios ativos numa altura em que bate recorde de temperaturas máximas

Governador acredita que a maioria dos incêndios foi iniciada por incendiários, a quem chamou "terroristas do fogo".

A região das Astúrias, no norte de Espanha, tem 95 incêndios florestais ativos, na manhã deste sábado. Segundo a Reuters, o governador Adrián Barbón acredita que a maioria destes incêndios foi iniciada por incendiários, a quem chamou "terroristas do fogo". A polícia já confirmou que tem em aberto várias investigações, mas ainda não foi identificado nenhum incendiário.Mais de 600 bombeiros foram destacados para combater os incêndios e várias cidades foram evacuadas. Segundo o jornal espanhol La Voz de Asturias, o governador vai solicitar que a região seja considerada como zona de catástrofe. "Eles estão a queimar as nossas Astúrias. Estamos a lidar com verdadeiros terroristas que estão a pôr em perigo vidas, vilas e cidades", disse no Twitter Adrián Barbón, o chefe do governo regional.Uma combinação de chuvas escassas, temperaturas elevadas e ventos colocou a maior parte do norte de Espanha num elevado risco de incêndios florestais.A Espanha registou o recorde do dia 29 de Março mais quente de sempre, esta quarta-feira, com temperaturas a excederem os valores normais em sete a 14 graus Celsius, de acordo com a agência meteorológica AEMET.O governo espanhol disse estar preocupado que este ano se verifiquem mais incêndios, após um Inverno invulgarmente seco no sul da Europa.