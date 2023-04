Treinador de halterofilismo diz ser mulher para participar em competição feminina e bate recorde

Heroes Classic 2023, em Alberta, no Canadá e superou o anterior recorde de 124 quilos que pertencia à atleta transgénero Anne Andres, avança o jornal New York Post.Silverberg disse que decidiu participar nesta prova para mostrar a sua posição contra o facto de a organização permitir que qualquer pessoa que se identifique como mulher possa participar na competição.

A organização do evento, Canadian Powerlifting Union, entende que Silverberg "ridicularizou a política discriminatória" que permite aos participantes inscreverem-se nas comeptições de acordo com a "identidade e expressão de género [com que se identificam], em vez do sexo ou género".Ainda assim, a política de registo de competições declara que a "identificação por fotografia emitida pelo governo deve ser verificada durante a confirmação do peso ou do equipamento, incluindo data de nascimento, naturalidade e sexo em todas as competições".Até ao momento, desconhece-se se o treinador de halterofilismo apresentou uma identificação emitida pelo Governo que o identificava como mulher ou sequer se foi obrigado a mostrá-la.