GNR e bombeiros em buscas por mulher de 66 anos no Barreiro

A GNR e os bombeiros estão a realizar buscas na freguesia de Santo António da Charneca, Barreiro, desde as 14h35 deste sábado, por uma mulher de 66 anos que está desaparecida desde esta sexta-feira à tarde.

Fonte oficial da GNR disse ao CM que pessoas ligadas a esta mulher "apresentaram participação do desaparecimento no posto da GNR da Cidade Sol". "Trata-se de uma mulher com problemas psiquiátricos diagnosticados", acrescentou a mesma fonte.

No local estavam, pelas 16h00, 18 operacionais e 7 viaturas dos bombeiros e GNR.