Choque causado por carro em contramão faz seis feridos no Carregado, Alenquer

Uma aparatosa colisão causada por um automóvel, de marca Porsche, que entrou em contramão num viaduto no Carregado, Alenquer, fez seis feridos na tarde deste sábado.

O acidente ocorreu pelas 14h10.

Ao que o CM apurou, a viatura Porsche saiu da auto-estrada A1, no sentido Sul-Norte, nas portagens do Carregado. O contramão ocorreu pouco depois, aparentemente por distração, com o veículo a entrar em sentido contrário num viaduto.

O embate com outro automóvel foi violento.

Para o local foram mobilizados 21 operacionais dos bombeiros de Alenquer e do Destcamento de Trânsito da GNR do Carregado, apoiados por 10 viaturas.

Os feridos são quatro adultos e duas crianças. Todos são ligeiros, segundo disse ao CM fonte dos bombeiros de Alenquer. Um deles teve, no entanto, de ser desencarcerado.

"Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira", acrescentou a mesma fonte.