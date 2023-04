Jornalista e escritora Maria Antónia Fiadeiro morreu aos 81 anos

Foi uma importante ativista pelos direitos das mulheres em Portugal.

Maria António Fiadeiro, de nacionalidade portuguesa, jornalista, escritora e ativista pelos direitos das mulheres, morreu aos 81 anos, esta quinta-feira.



A oficina editorial Caixa Alta usou o Facebook, este sábado, para informar sobre a morte da jornalista e também prestar uma última homenagem. "

Maria Antónia Fiadeiro nasceu em 1942, em Lisboa, e e

studou filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1970 começa a carreira como jornalista no Gazeta de São Paulo, no Brasil. No dia 26 de novembro de 1972 regressa a Portugal, onde é detida pela PIDE no aeroporto, e encaminhada para a Prisão de Caxias, onde permaneceu um mês. Quando saiu da prisão assumiu o cargo de directora literária nas Publicações Europa-América.

Maria Antónia Fiadeiro, exemplo de inteligência, bravura e sensibilidade, faleceu na noite passada. O legado que nos deixa não cabe nas páginas de tudo o que escreveu, nas palavras que esgrimia com perícia e argúcia, nem em tudo o que fez em prol das mulheres em Portugal ou nas obras artísticas que inspirou e aplaudiu. Ficamos com o orgulho de a ter tido como autora inaugural das edições Caixa Alta", escreveram na rede social.