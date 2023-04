Polícias atacados por manifestantes em Lisboa durante protestos pelo direito à habitação

Foram identificadas duas mulheres.

A polícia foi atacada por manifestantes durante os protestos pelo direito à habitação, este sábado, no Martim Moniz, em Lisboa. Os confrontos deram-se na sequência de uma manifestação, com desfile, entre a Alameda e a Praça do Martim Moniz, em que duas das manifestantes provocaram danos em vários estabelecimentos comerciais, durante o percurso, pintando paredes e montras.Junto à praça do Martim Moniz, as manifestantes que tinham feito estragos durante o desfile foram abordas pela PSP para serem identificadas. De acordo com um comunicado da PSP, "os polícias que procediam à abordagem foram cercados e atacados, através de agressões físicas, com contato direto, do arremesso de pedras e de garrafas de vidro, pelo que optaram por entrar num supermercado ali existente, para se protegerem e protegerem as duas manifestantes abordadas". Pelo que foi necessário os agentes chamarem reforços, onde criaram um perímetro de segurança à volta do supermercado.Na sequência dos desacatos um dos polícias ficou ferido na cara e outro ficou com "diversas dores nos membros", ao serem atingidos com garrafas, diz o comunicado. Também foram danificados dois motociclos e duas viaturas policiais.