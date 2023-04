Idoso morre em choque na zona industrial de Sabrosa

Ainda foi acionado o helicóptero do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado pelo médico do INEM ainda no local.

Um homem com cerca de 80 anos morreu, este sábado de manhã, depois de o veículo em que seguia colidir com outro, na zona industrial de Sabrosa.



