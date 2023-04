Choque entre dois carros fere mulher grávida em Sintra

Mulher viajava no lugar do pendura de uma das viaturas e foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

Uma mulher grávida ficou ontem ferida, em sequência de uma violenta colisão entre dois automóveis, ocorrida na Agualva, no concelho de Sintra.

O alerta para o acidente foi dado pelas 10h29, com o corpo de bombeiros local e a PSP a mobilizarem um dispositivo constituído por 10 operacionais, auxiliados por quatro viaturas.



A mulher viajava no lugar do pendura de uma das viaturas e foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.