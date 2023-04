Jovens compram comida e combustível com cartões roubados em Alcochete

Ouvidos em tribunal, ficou decidido que vão aguardar julgamento sujeitos a apresentações quinzenais às autoridades policiais.

A GNR do Montijo prendeu quatro jovens, entre os 17 e os 21 anos, por terem roubado com violência os cartões bancários a duas vítimas, usando-os, depois, para pagar combustível e refeições num restaurante. Os crimes ocorreram a 4 de novembro de 2022, em Alcochete. Segundo o Ministério Público, as vítimas foram empurradas.



