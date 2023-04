Despiste de carro faz um ferido na A28 em Barcelos

Acidente está a provocar constrangimentos no trânsito.

Um homem, de 33 anos, ficou ferido, esta manhã de domingo, num aparatoso despiste na A28, ao quilómetro 40, no sentido Norte/Sul, em Barcelos.O alerta foi dado às 07h53.No socorro estão os Bombeiros da Póvoa de Varzim e a ambulância de Suporto Imediato de Vida de Vila do Conde.A vítima, residente em Fão, foi transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim. As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR está no local e investiga.A circulação na autoestrada está condicionada.