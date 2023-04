Pulseira eletrónica para suspeito de agredir física e sexualmente a companheira em Gondomar

Homem ainda ameaçou a vítima na presença de militares.

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR, em Gondomar, na quinta-feira, por violência doméstica.Segundo a GNR esclarece em comunicado, no âmbito de um processo por violência doméstica, os militares do posto territorial de Medas, em Gondomar, deslocaram-se ao local e perceberam que a vítima, companheira do agressor, era alvo de agressões físicas e sexuais.Durante a diligência, já na presença de militares, o suspeito ameaçou a vítima, levando a que fosse detido em flagrante delito.O agressor foi presente, na sexta-feira, ao Tribunal Judicial do Porto, que lhe aplicou como medidas de coação o afastamento da vítima, controlado por pulseira electrónica.