Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças em Loures

Vítimas, do sexo masculino, têm idades entre os os sete e os nove anos.

Um homem, de 26 anos, ficou em prisão preventiva após ser detido por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual sobre quatro crianças, em Loures.Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revela que o suspeito, para o qual foram emitidos mandados de detenção pelo Ministério Público, terá cometido os crimes este ano. As vítimas são quatro menores do sexo masculino, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos."As investigações prosseguem, admitindo-se que venha a ser detetada a existência de outras vítimas", conclui a PJ.