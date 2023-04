Conversa com chatbot de inteligência artificial leva à morte de homem e abre polémica

Segundo a sua viúva, o marido tinha-se tornado "extremamente pessimista acerca dos efeitos do aquecimento global" e procurou consolo na app.

Um homem belga terá cometido suicídio depois de ter conversado sobre as alterações climáticas com um chatbot de inteligência artificial que, segundo a mulher da vítima, o terá encorajado a sacrificar-se para salvar o planeta."Sem Eliza [o nome do bot na aplicação Chai], ele ainda estaria aqui", disse a viúva do homem, ao jornal belga La Libre.O Chai foi treinado pelos co-fundadores da Chai Research, William Beauchamp e Thomas Rianlan, e conta 5 milhões de utilizadores. "Assim que ouvimos falar deste suicídio, trabalhámos 24 horas por dia para que esta funcionalidade fosse implementada", disse Beauchamp à Vice sobre uma nova funcionalidade a ser usada nestes casos. "Quando alguém discutir algum tema que possa não ser seguro, vamos mostrar um aviso, exactamente da mesma forma que o Twitter ou o Instagram fazem nas suas plataformas", explicaram.Segundo o New York Post, o homem tinha intensificado as discussões com o bot Eliza no último mês e meio, quando começou a preocupar-se com as alterações climáticas. Segundo a sua viúva, o homem tinha-se tornado "extremamente pessimista acerca dos efeitos do aquecimento global" e procurou consolo no chatbot."Quando me falou sobre o assunto, foi para me dizer que já não via qualquer solução humana para o aquecimento global", disse ao La Libre. A mulher conta que numa das mensagens o homem diz que aceita sacrificar-se "se Eliza concordar em cuidar do planeta e salvar a humanidade graças à 'inteligência artificial'".