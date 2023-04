Mulher de Bruce Willis partilha novas fotografias do ator no dia de aniversário da filha

Ator norte-americano foi recentemente diagnosticado com demência.

Mulher de Bruce Willis partilha fotos do ator com a filha de 11 anos

Novas imagens do ator norte-americano Bruce Willis, diagnosticado recentemente com demência frontotemporal, foram partilhadas, este sábado, pela mulher no 11º aniversário da filha do casal.Num vídeo, partilhado na rede social Instagram, Emma Hemming Willis mostra vários momentos de Bruce Willis em família, nomeadamente no parque com a filha mais nova.Recorde-se que o ator, de 68 anos, colocou um ponto final na carreira depois de ter sido diagnosticado com afasia, um disturbio neurológico que afeta a comunicação.