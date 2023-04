Um morto em colisão entre carro e moto no Montijo

Motociclista foi projetado vários metros, tendo o óbito sido declarado no local.

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu este domingo numa colisão entre uma mota e um carro no Montijo. O acidente provocou ainda um ferido ligeiro, que seguia no lugar do pendura do carro.O motociclista foi projetado vários metros, tendo o óbito sido declarado no local. O corpo foi depois transportado para a morgue do Hospital do Barreiro.No local estiveram os bombeiros das corporações do Montijo e de Alcochete e a PSP. Duas pessoas, familiares das vítimas, receberam ainda assistência de uma equipa de psicólogos do INEM, que também esteve no local.