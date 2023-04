Dois homens detidos após efetuarem disparos para o ar à porta de bar em Odivelas

Suspeitos vão esta segunda-feira ser presentes à autoridade judiciária para aplicação das devidas medidas de coação.

Um grupo com cerca de 20 pessoas provocou este domingo desacatos à porta do Royal Club em Odivelas, tendo depois um homem disparado tiros para o ar.O suspeito e outro homem queriam entrar no bar e foram proibidos pelo proprietário, o que levou um deles a efetuar disparos para o ar. Os dois homens colocaram-se em fuga e acabaram por ser detidos pela PSP à entrada do Bairro de Casal da Mira, na Amadora.Os detidos vão esta segunda-feira ser presentes à autoridade judiciária para aplicação das devidas medidas de coação.