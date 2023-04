Esquadra da PSP de Matosinhos inaugurada esta segunda-feira com elevador avariado

Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia avança que também os equipamentos de ar condicionado daquela esquadra têm estado desligados.

A requalificação da esquadra da PSP de Matosinhos vai ser inaugurada esta segunda-feira, mas com o elevador já inoperacional, indica ao CM Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP). Nas portas do elevador está colocada a indicação "Em manutenção, não utilizar, obrigado", como é possível ler na imagem a que o CM teve acesso. O líder sindical avança que também os equipamentos de ar condicionado daquela esquadra têm estado desligados, já que quando são ligados, o quadro elétrico dispara.

"O senhor ministro farta-se de anunciar investimentos em equipamentos, mas é este o nosso dia a dia. Por exemplo, na esquadra de Valadares, em Vila Nova de Gaia, o ar condicionado está avariado há mais de um ano, há portas partidas e a caldeira avariada", afirma Paulo Santos ao CM.

Quanto à PSP de Matosinhos, o contrato de cooperação entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara de Matosinhos foi assinado em julho de 2019. A empreitada, de 1,2 milhões de euros, arrancou em dezembro de 2020 e ficou concluída no primeiro trimestre do ano passado, mas só esta segunda-feira será inaugurada pelo ministro da Administração Interna.

Esta segunda-feira, José Luís Carneiro vai ainda assinar um contrato de comodato entre a Câmara de Matosinhos e a Guarda Nacional Republicana para a instalação do Destacamento Territorial de Matosinhos da GNR. Este está há mais de 30 anos instalado provisoriamente no palacete da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, num edifício com "perigo de ruína" identificado pela Proteção Civil. A GNR deverá passar para a antiga escola da Biquinha, onde esteve instalada a PSP durante as obras na esquadra que será agora reinaugurada. As futuras instalações da GNR construídas de raiz deverão ser construídas nos terrenos do antigo horto, entre a avenida Mário Brito (EN107) e o terminal TIR, em Freixieiro, como o CM noticiou em outubro do ano passado.