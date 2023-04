Lancha usada no narcotráfico encontrada carbonizada em Castro Marim

Embarcação foi encontrada pelas autoridades já sem droga.

Uma lancha rápida usada no narcotráfico foi encontrada esta segunda-feira carbonizada na ribeira de Odeleite, em Castro Marim.Segundo oapurou, a Unidade de Controlo Costeiro da GNR foi alertada por volta das 5h00. Quando chegou ao local encontrou a embarcação em chamas e sem droga, com apenas alguns depósitos de combustível e completamente destruída numa zona que só é navegável com a maré cheia.A Polícia Marítima e os bombeiros de Vila Real de Santo António foram depois acionados e evitaram que as chamas alastrassem a uma zona de mato junto à Foz da Ribeira de odeleite. A embarcação ardeu na totalidade.A GNR está a investigar.