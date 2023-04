PSP apreende 35 armas em operação coordenada pela Europol

Operação decorreu em 31 países europeus.

A PSP apreendeu 35 armas e 385 munições de alarme no âmbito de uma operação internacional de combate às armas ilegais coordenada pela Europol, que decorreu em 31 países europeus e levou à detenção de 22 pessoas.

Cerca de 90 agentes do Departamento de Armas e Explosivos e Núcleos de Armas e Explosivos dos Comandos da PSP participaram na "Operação Conversus", segundo o comunicado desta segunda-feira da Direção Nacional desta força policial, explicando que o foco da atuação das autoridades esteve na apreensão de armas de alarme facilmente convertíveis em armas de fogo.