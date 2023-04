Avião da Swiss Airlines levanta voo em Zurique com carro na pista

Conselho Suíço de Investigação de Segurança já abriu uma investigação.

Um avião da Swiss International Airlines que fazia o voo entre Zurique, na Suíça, para Bruxelas, Bélgica, levantou voo enquanto um veículo de inspeção estava a fazer uma fiscalização da pista. O avião, que seguia com 70 passageiros e seis tripulantes, conseguiu seguir viagem e aterrou, sem problemas, em Bruxelas.Segundo o Aviation Herald, um site que publica relatórios de acidentes e incidentes na aviação comercial, o incidente ocorreu a 14 de fevereiro. O voo descolou às 7h57 (horas locais) na pista 28, sendo que o veículo conduzia na pista 34. No entanto, no momento da descolagem o veículo passou para a pista do avião devido às "más condições de visibilidade", informa o site.comunicou a ocorrência a 31 de março e informou que tinha aberto uma investigação.