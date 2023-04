Café em Coimbra promove inclusão de jovens com trissomia 21 no mercado de trabalho

Jovens vão servir às mesas.

Seis jovens com trissomia 21 integram a equipa de um café de Coimbra que, a partir desta segunda-feira, levam às mesas um café ou um bolinho, acompanhado por um sorriso e muita vontade de bem servir.

É com um misto de alegria e de orgulho que o jovem Rafael Figueiredo, de 17 anos, leva a uma das mesas do café Koala, em Celas, um carioca de limão e um biscoitinho a uma das primeiras clientes do seu turno de três horas.