Lar ilegal de Ponte de Lima encerrado em novembro mantinha idosos três idosos alojados

Utentes tinham mais de 80 anos.

A Segurança Social de Viana do Castelo encerrou, esta manhã, um lar ilegal em Poiares, no concelho de Ponte de Lima, que apesar de ter sido proibido de exercer a atividade mantinha idosos internados. Os três utentes, todos com mais de 80 anos, foram encaminhados pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo.