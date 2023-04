FC Porto burlado em golpe informático que visou várias empresas europeias

Dragões terão perdido 90 mil euros num esquema que também afetou o Anderlecht.

O Diário de Sevilla avança em Espanha que o FC Porto e o Anderlecht integram um grupo de empresas europeias que foram burladas num golpe informático. O jornal diz que os dragões perderam 90 mil euros e que os belgas 'entregaram' meio milhão aos burlões, que estariam radicados em Sevilha.O esquema, conhecido como 'Man in the Middle', consiste na interceção de comunicações eletrónicas entre fornecedores e clientes, com o objetivo de aceder à documentação trocada, habitualmente faturas.Depois, os criminosos fingem ser o fornecedor e pedem os pagamentos das respetivas faturas, fornecendo uma nova conta bancária. Quando o dinheiro é aí depositado, é transferido para uma segunda conta, para uma terceira ou até mesmo levantado. Desta forma os burlões desviaram mais de dois milhões de euros de várias empresas na Europa.O Diário de Sevilla escreve ainda que a polícia espanhola deteve sete pessoas numa operação denominada 'Lucus', que começou com a denúncia de uma cadeia de perfumarias que tinha perdido 200 mil euros com este esquema.