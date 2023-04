Detidos homem e mulher suspeitos de assaltar ourivesaria em Matosinhos no sábado

Roubados artigos no "valor de vários milhares de euros", disse a PJ.

Um casal suspeito de ter assaltado, este sábado, uma ourivesaria em Matosinhos com recurso a arma de fogo e de terem roubado artigos no "valor de vários milhares de euros" foram detidos, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os dois suspeitos, de 30 e 38 anos, entraram naquele estabelecimento de Matosinhos, no distrito do Porto, pelas 16h00 de sábado e, "mediante ameaça com arma de fogo, obrigaram a proprietária a abrir o cofre de onde subtraíram várias peças em ouro e prata".

Segundo a Judiciária, logo de seguida, o homem e a mulher "dirigiram-se à montra, tendo-se apoderado de vários artefactos que se encontravam em exposição, no valor de vários milhares de euros".

Os detidos, ambos com antecedentes criminais por furto, ofensa à integridade física e tráfico de estupefacientes, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.