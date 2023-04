Linha de Vendas Novas cortada em Montemor-o-Novo após acidente entre comboio e motociclo

Acidente provocou um ferido grave.

A Linha de Vendas Novas encontra-se esta terça-feira cortada na zona de Montemor-o-Novo (Évora), na sequência do abalroamento de um motociclo por um comboio, que provocou um ferido grave, disse a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o alerta foi dado pelas 11h04, tendo o acidente ocorrido na Linha de Vendas Novas, na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, no concelho de Montemor-o-Novo.

Segundo a mesma fonte, a circulação de comboios encontra-se suspensa.

Nas operações de socorro estão envolvidos 13 operacionais, auxiliados por quatro viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, e um meio aéreo.