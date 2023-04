Greves na CP suprimiram 96 comboios até às 12h00

Anúncio foi feito pela transportadora.

As greves na CP convocadas por vários sindicatos, com destaque para os maquinistas, levaram à supressão, entre as 00h00 e as 12h00 desta terça-feira, de 96 comboios, de um total de 561 programados, adiantou a transportadora.

Assim, circularam 465 comboios no mesmo período, adiantou.

No serviço de longo curso foram suprimidos dois comboios de um total de 31 programados, enquanto no regional não se realizaram 43 comboios de 134 estimados.