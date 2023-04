Dois feridos e prédio evacuado após incêndio em Gondomar

O alerta foi dado às 14h29.

Duas pessoas ficaram feridas esta terça-feira na sequência de um incêndio urbano, em Valbom, no concelho de Gondomar, que obrigou à evacuação do prédio, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 14h29, para o número 148 da Rua Pinheiro d'Aquém, devido a um incêndio num apartamento no segundo andar, acrescentou a fonte.

Pese embora à chegada dos bombeiros o incêndio "já estar controlado", procedeu-se à evacuação do prédio "por questões de segurança", descreveu a fonte.

Os bombeiros informaram que os dois ferimentos registados aconteceram "por inalação de fumo" tendo as vítimas, após terem sido assistidas no local, sido transportadas para o Hospital Santo António, no Porto.