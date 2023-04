Maria Botelho Moniz posa nua após polémico artigo de opinião

Apresentadora da TVI reagiu pela primeira vez aos comentários de Alexandre Pais.

A

instalou-se no domingo quando Cristina Ferreira decidiu mostrar a sua posição perante o

, que critica não só a imagem da apresentadora, mas também a de Maria Botelho Moniz.

"Simpática mas robusta" e "com tendência para aumentar de peso" foram algumas das críticas feitas por Alexandre à apresentadora que acompanha Cláudio Ramos nas manhãs da TVI.

Maria Botelho Moniz, que até então se tinha mantido em silêncio sobre o assunto, publicou esta segunda-feira à noite uma fotografia onde posa nua e reage pela primeira vez às considerações feitas ao seu corpo.

"

Não sou de alimentar polémicas, nunca fui. Sou de ficar no meu cantinho e deixar a tempestade passar, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Era esse o meu plano, deixar passar, sorrir e acenar", começa por escrever na publicação do Instagram.

No entanto, a apresentadora decidiu que desta vez o tema não podia passar em branco. "Mas não posso ficar indiferente à onda de amor, solidariedade e empatia que tenho recebido nos últimos dois dias. Por muito que queira estar sossegada no meu canto e seguir com a minha vida, não me posso esquecer que a minha voz pode ser a voz de muitos. Falarei uma única vez sobre este assunto. Depois sim, sigo, sorrio, aceno, e volto para o meu cantinho. Amanhã, estou com o @mlgoucha", pode ler-se ainda.



Após a polémica estalar, uma onda de apoio foi criada à volta das duas caras da TVI com vários nomes do panorama televisivo português a mostrarem-se do lado das apresentadoras. Catarina Furtado foi uma delas.

"Estou mencionada no texto. Não nego que gosto de receber elogios (e também não nego que tenho uma relação, até agora, amigável com o meu corpo que herdei dos meus tempos de bailarina), mas não gosto de comparações quando têm a ver com o exterior. Aliás, detesto!", referiu no Instagram.