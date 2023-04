Piqué critica fãs de Shakira e a cantora responde à letra

Gerard Piqué referiu numa entrevista que tem sido alvo de vários comentários com "barbaridades" por parte dos fãs da ex-companheira após a separação. "A minha 'ex' é latino-americana… Não imaginas [os comentários] que recebi nas redes sociais dos fãs dela", disse o antigo jogador.



Piqué e Shakira continuam a dar que falar, das redes sociais, Shakira não deixou passar o comentário feito por Gerard Piqué e respondeu de forma indireta.

"Orgulhosa de ser latino-americana", escreveu a artista colombiana no Twitter, acrescentando as bandeiras dos vários países que compõem a América do Sul.