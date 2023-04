Primeiro-ministro visita seleção feminina de futebol após "facto histórico"

Em causa está o apuramento da seleção para o Mundial2023.

O primeiro-ministro, António Costa, visitou esta terça-feira a seleção feminina portuguesa de futebol, que prepara o Mundial2023, após o "facto histórico" que constituiu o apuramento inédito para esta competição.

"A presença de Portugal num Mundial é um facto absolutamente histórico e demonstrativo do trabalho de federação e clubes para promover o futebol no feminino", disse o governante, em declarações ao canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo António Costa, o grupo liderado por Francisco Neto tem "enorme talento e qualidade", desejando a todas "as maiores felicidades nesta fase de preparação".

As comandadas por Francisco Neto defrontam o Japão, na sexta-feira, às 17h00, e o País de Gales, no dia 11, às 17h30, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

O Mundial2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial, apurando-se para os oitavos de final os dois primeiros do grupo.

A seleção portuguesa estreia-se, em 23 de julho, frente às neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 01 de agosto.