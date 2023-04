Pires de Lima garante ser falso ter sido condescendente com compra de aviões para a TAP acima do preço de mercado

Em causa estão declarações feitas enquanto ministro da Economia.

O antigo ministro da Economia António Pires de Lima garantiu esta terça-feira ser falso e injurioso ter autorizado ou sido condescendente com a compra de aviões para a TAP acima do preço justo de mercado.

O ex-ministro da Economia entre 2013 e 2015, durante o governo de Pedro Passos Coelho, falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito de um requerimento do PS quando negou qualquer responsabilidade na aquisição de aviões que tenha prejudicado a companhia área.

"É totalmente falso, infundado e injurioso que o Governo, eu ou senhor secretário de Estado Sérgio Monteiro, tenhamos autorizado ou sido condescendentes com uma aquisição de aviões acima do preço justo de mercado", afirmou.



Em resposta ao que classificou como "amável" convite do PS para explicar "o alegado golpe, ou crime, com a compra de 53 aviões Airbus A320 e 330 Neo acima do preço de mercado", António Pires de Lima mostrou-se convicto de que tal não aconteceu.