Padrasto agride e viola enteada de sete anos. Mãe sabia de tudo e nada fez para impedir abusos

Agressor sexual ficou em prisão preventiva e companheira ficou sujeita a apresentações semanais.

Um homem de 52 anos foi detido, na passada quarta-feira, por violar e agredir a enteada, no Barreiro. Em 2020, quando os crimes tiveram início, a criança tinha apenas sete anos.

Segundo o Ministério Público (MP), a mãe da menina, de 35 anos, estava ciente dos abusos e nada fez para os impedir. Terá ainda compactuado nas agressões.

"Existem fortes indícios de que o arguido, padrasto da criança, aproveitando o facto de residir com a vítima, manteve atos de cariz sexual em ocasiões em que se encontravam os dois sozinhos em casa. Noutras ocasiões, o arguido batia-lhe com as mãos e com um cinto", pode ler-se no comunicado do MP.

A mulher tem ainda um outro filho, um rapaz. Segundo o MP, a mãe já estava a ser investigada por infligir danos corporais aos filhos em diversas ocasiões.



Após primeiro interrogatório, o homem ficou em prisão preventiva e a proibição de contacto com a vítima por qualquer meio (escrito, telefone, por interposta pessoa). Já a mãe da menina, indiciada pelo crime de violação por omissão e dois crimes de violência doméstica, ficou obrigada a apresentações semanais e proibição de contactos com o companheiro, bem como com os menores.



Prossegue agora uma investigação levada a cabo pelo Ministério Público do Barreiro e pela Polícia Judiciária.