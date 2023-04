Padre suspeito de abusos sexuais detido com um revólver

Uma denúncia por abuso sexual de menores e pornografia levou a Polícia Judiciária de Braga a fazer buscas à casa do antigo pároco das freguesias de Calvos e Serzedo, em Guimarães, recentemente afastado de funções pelo arcebispo de Braga. O objetivo era encontrar prova dos crimes pelos quais Albino Meireles, de 45 anos, está a ser investigado, mas o sacerdote acabou por ser detido por posse de arma ilegal.Saiba mais no site do Correio da Manhã