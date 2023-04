Vítima de violência doméstica recusa jantar romântico com agressor sugerido por juíza em tribunal

Procuradora, que fez a proposta, é alvo de inquérito para apurar “se há factos que determinem a instauração de um processo disciplinar”.

A mulher vítima de violência doméstica a quem uma procuradora propôs que participasse num jantar romântico com o agressor já avisou o Ministério Público que não aceita tais condições e que não quer voltar a ter qualquer encontro a sós com o ex-companheiro. O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), aliás, abriu mesmo um inquérito à magistrada do DIAP, 6.ª Secção Sintra, que propôs a suspensão provisória do processo desde que o agressor, além do "jantar e passeio lúdico com a ofendida", a levasse ainda a "concertos, espetáculos, revista, teatro".