Crise tira 52 milhões de euros à família Amorim

Foi um ano mau para os mais ricos dos ricos. Segundo a lista da revista norte-americana ‘Forbes’, publicada esta terça-feira, as 25 maiores fortunas do Mundo perderam mais de 200 mil milhões de euros em 2022. A única representante portuguesa naquele seleto grupo, a família Amorim, perdeu 52 milhões, fixando-se a sua riqueza nos 4,3 mil milhões de euros, o que lhe confere o 580.º lugar entre os 2540 mais ricos do Mundo em 2022 (atualmente subiu para o 567.º lugar).Saiba mais no site do Correio da Manhã