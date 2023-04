Portugal tem 650 militares no Leste

Colocados no Báltico, Lituânia e Roménia com o objetivo de dissuadir a Rússia.

Portugal tinha esta terça-feira, dia em que a NATO fez 74 anos e cresceu para 31 países, com a adesão da Finlândia, 648 militares em missões da Aliança. Operam uma fragata, quatro caças F16 - que ainda no domingo intercetaram um avião russo -, um avião de patrulhamento e viaturas blindadas.