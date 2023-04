Mais de 1,6 milhões de pessoas não têm médico de família em Portugal

Lisboa e Vale do tejo, o Algarve e o Alentejo são as regiões do país mais afetadas.

O número de pessoas sem médico de família, em Portugal, ultrapassou os 1,6 milhões em março. Quase 1,1 milhões residem na região de Lisboa e Vale do Tejo.Segunda avança o Público, Lisboa e Vale do tejo, o Algarve e o Alentejo são as regiões do país mais afetadas. O principal motivo apresentado para falta de médicos de família um pouco por todo o país é a falta de recursos humanos. O ano de 2022 registou um pico de aposentações no setor, que se vai manter este ano e, pelo menos, no próximo também.João Rodrigues, que coordenou um grupo de trabalho nomeado em 2021 para apresentar propostas para a reforma dos cuidados de saúde primários explicou ao Público que já existem médicos de família "em número suficiente", uma vez que são formados cerca de "500 por ano", mas o problema é que "em média e nos últimos anos, ficam no SNS apenas 65% e, ao fim de um ano, ainda saem mais 15%".