"Ele foi ao parque para matar": Professora relata momento em que atacante entrou em creche no Brasil

"A minha parceira de sala chegou a correr a dizer 'fecha a porta, fecha a janela porque um homem assaltou o posto'. Pensámos que era um assalto porque ele invadiu a escola, só que fechei os bebés no banheiro, depois vieram à porta a dizer que ele 'veio para matar', ele foi ao parque para matar. (...) A turminha da pré estava toda no parque a fazer uma roda de conversa. Ele tinha mais que uma arma", referiu a professora à NSC TV, cita o G1.



Outras quatro crianças ficaram feridas no ataque, uma delas com muita gravidade. As vítimas são três rapazes e uma rapariga com idades entre os cinco e os sete anos. O assassino fugiu do local mas foi entregar-se num quartel da Polícia Militar da cidade.