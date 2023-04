Aluna leva processo disciplinar por se queixar a ministra de direção de escola em Setúbal

Queixa foi feita à ministra Ana Catarina Mendes, que já reagiu à situação.

Uma aluna da escola Secundária du Bocage, em Setúbal, levou um processo disciplinar por se queixar à ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, na semana passada, do "pouco apoio" que sentia que a direção da escola dava à Associação de Estudantes, avança o Jornal de Notícias.A lista da qual a aluna é presidente também foi destituída e o torneio de jogos que se realizaria no dia seguinte foi cancelado, revelou o Conselho Nacional de Juventude.O episódio aconteceu durante a apresentação de um programa que incentiva à criação de associações de estudantes e já levou à reação da ministra e da diretora da escola.Ana Catarina Mendes entende que "o exercício da crítica é fundamental" em democracia e que não compreende como se abrem "processos disciplinares a alunos por estes manifestarem as suas opiniões", revela o Jornal de Notícias.A diretora da escola, Raquel Polainas, defendeu-se referindo que a AE tem incumprido "reiteradamente" as suas obrigações e "deveres" e que as decisões sobre o processo disciplinar e a dissolução da lista ainda não assumiram "caráter oficial".Já o CNJ emitiu um comunicado, onde considera que o caso "é um atropelo à democracia" e assegurou ter já pedido mais esclarecimentos do agrupamento.