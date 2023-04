Piloto detido por militares após avião ucraniano se despenhar em território russo

Homem tentou escapar para território ucraniano, mas acabou por ser intercetado.

Um pequeno avião ucraniano despenhou-se na região de Bryansk, na Rússia, a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, esta quarta-feira.De acordo com a estação televisiva RT News, o piloto da aeronave sobreviveu ao acidente. O homem tentou escapar para território ucraniano, mas acabou por ser intercetado e detido pela patrulha da fronteira.As razões para a queda do avião permanecem por apurar.