Ciclista de 14 anos ferido com gravidade após ser abalroado por autocarro em Palmela

Jovem foi assistido no local e transportado posteriormente para o Hospital de Setúbal.

Um ciclista de 14 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido abalroado por um autocarro na EN-533, em Lagoa do Calvo, Palmela. O alerta foi dado cerca das 18h20 desta quarta-feira.O Comandante dos Bombeiros de Águas de Moura referiu aoque o veículo pesado transportava pessoas do interior do País.O jovem foi assistido no local e transportado posteriormente para o Hospital de Setúbal.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de águas de Moura, a GNR e o INEM.