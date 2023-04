Tribunal obriga mulher a devolver cão Gutchi à dona

A juíza do Tribunal de Matosinhos não teve dúvidas. O cão Gutchi vai ficar com Elsa Borges, a mulher que o adotou e o criou desde bebé. Ordenou, por isso, a entrega do animal, que estava aos cuidados da presidente de uma Organização Não Governamental (ONG), que o recolheu da rua, vacinou, castrou e colocou-lhe um chip, recusando devolvê-lo à família.Saiba mais no site do Correio da Manhã