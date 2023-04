Vídeos mostram confrontos entre multidão na praia de Carcavelos

Autoridades foram chamadas ao local mas quando chegaram a confusão já tinha acabado.

Circulam vários vídeos nas redes sociais, onde podemos ver, confrontos, na tarde de quarta-feira, na praia de Carcavelos. Também o que é conhecido como ‘arrastão’.Fonte oficial da PSP confirma que receberam várias denúncias de desordem, na praia. Foram enviados vários meios para o local, no entanto, quando lá chegaram os confrontos já não estavam a acontecer. Devido às férias escolares e ao tempo que se faz sentir as praias têm estado cheias e, por isso, há também mais policiamento.Foi, ainda, detida uma pessoa, por posse de arma branca, mas que não está diretamente relacionado com os confrontos que vemos nos vídeos a que oteve acesso.