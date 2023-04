Jovem que acredita ser Maddie quer repetir teste de ADN após resultado negativo

Julia acusa ainda Fia, sua assessora, de ter tentado assustá-la.

Julia Wandelt, também conhecida por Julia Faustyna, publicou um vídeo no Instagram em que diz desconfiar do resultado do teste de ADN que indica que ela não é Maddie McCann e diz querer repetir o teste. Julia acusa ainda Fia, famosa médium norte-americana e sua assessora, de lhe tentar meter medo após ter recebido os resultados.

"Não posso acreditar que é o resultado do meu teste de ADN", diz a jovem polaca no vídeo partilhado na quarta-feira à noite no Instagram. Julia acusa ainda Fia, sua assessora, de lhe ter escondido o resultado do teste durante mais de uma semana e de ter tentado assustá-la após ter sabido que Julia não é Maddie.

"Eu quero fazer outro teste de ADN", afirma Julia, destacando que os tipos de sangue dos pais são diferentes do seu.

Sobra Fia, a jovem diz que esta a obrigou a assinar documentos em inglês e que reteve o seu telemóvel e documentação.

"A Fia levou o meu passaporte, o meu cartão de cidadão, não me deixava sair de casa, levou o meu telemóvel, levou-me tudo", diz a jovem, que regressou recentemente à Polónia após ter fugido para os EUA com medo de represálias e de ter estado a viver em casa da assessora.

"Voltei para a Polónia porque tinha saudades do meu namorado e não me sentia segura na casa da Fia", explica.

"Só estou assustada porque a Fia tentou afastar-me de todos os que me tentaram ajudar", continua a jovem. E lamenta: "Não sei em quem posso confiar agora".

"Tenho de fazer alguma coisa porque ela está a tentar destruir o meu nome. Estou em casa há uns dias. Não estou doente, não tenho leucemia, penso eu. Não preciso de cirurgia cerebral, não sei o que a Fia disse, mas não preciso", explica no vídeo.

A jovem diz ainda estar em contacto "com um investigador oficial do caso Maddie".